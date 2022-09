La domanda che un po’ tutti si fanno è quando debutterà Samuel Umtiti, difensore, arrivato dal Barcellona. In una recente intervista il tecnico Marco Baroni ha detto che il difensore è pronto e non appena ci sarà l’occasione lo butterà dentro. Meglio essere prudenti e assicurarsi che le sue condizioni diano ampie garanzie. Nelle prime sette giornate è rimasto in panchina: ha osservato i propri compagni di squadra vincere, pareggiare, perdere. L’ex Barcellona ha gioito con i compagni di squadra. E ha dato loro consigli, preziosi. Sa che in questo Lecce c’è posto pure per lui.

Quando la prima partita?

Presto verrà il suo turno , intanto dopo sei stagioni h a lasciato il pianeta Barcellona. Un altro mondo. Un’altra storia. Non lotterà per il titolo , per la Champions, ma dovrà sudare per aiutare il Lecce a salvarsi . Il Barcellona gli pagherà lo stipendio, magari un giorno la storia con i catalani riprenderà. Intanto la sua vita è a Lecce, nel Salento, “ terramagica ” l’ha definita con un hashtag sul suo profilo Instagram. Dove ha scritto pure “ #avantilecce ” . A indicare la strada sarà pure lui, con la sua esperienza. Sarà esempio per i più giovani. Ce ne sono tanti nella squadra allenata da Baroni. E per tutti sicuramente avrà una parola di aiuto, di conforto, di incoraggiamento. Forse non glielo chiedono, ma da lui si aspettano sempre un consiglio. Perché comunque è un campione che ha fatto tante battaglie, ad altissimo livello.

La nuova avventura

A Lecce s i sta abituando pure a trascorrere le giornate vivendo in una piccola città a misura d’uomo. Non avrà sicuramente la pressione che aveva in Spagna , ma avrà una voglia matta di dimostrare ancora le sue qualità. Finora ha parlato solo una volta da quando è arrivato. A quanto pare non è il tipo a cui piace apparire. E poi è giusto che in questo momento la scena sia dei suoi compagni di squadra, che sudano e lottano per un o biettivo a cui sta contribuendo pure lui . Può essere l’Ibrahimovic del Lecce. Al Milan l’attaccante svedese è un punto di riferimento per tutti. Umtiti può essere quello che Ibra è per i ragazzi di Pioli. La crescita della squadra giallorossa passa pure da Samuel, Campione del Mondo in Russia nel 2018 con la maglia della nazionale francese.