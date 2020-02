In tribuna il pasticciotto giallorosso col simbolo del Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cuore di crema giallorossa e il simbolo del Lecce stampigliato sopra la crosta dorata di un mini pasticciotto. Come avviene in occasione delle partite casalinghe, lo storico bar leccese “Caffè Alvino”, ha omaggiato i giornalisti della tribuna stampa di un cestino di assaggi, dolci e salati. Fra questi, anche una sorpresa, un pasticciotto dedicato al Lecce, con il logo della squadra e una crema in tinta che ha conservato intatto, o quasi, il gusto del tradizionale dolce leccese.