Taranto, il supertifoso Carmine (84 anni) con Eziolino Capuano in conferenza: «Non togliete il calcio a questa città». Il mister alla politica: «Siete indegni»

Il Taranto l'anno prossimo potrebbe giocare a Teramo, visti i lavori allo Iacovone per i Giochi del Mediterraneo. Già qualche giorno fa, tramite una tv locale, l'appello di Carmine Trotolo, supertifoso 84enne, che da decenni assiste a tutte le partite casalinghe dei rossoblù: "Trovate una soluzione, non possiamo giocare così lontano". Lo sfogo dell'anziano tifoso era diventato subito virale sui social. Oggi Eziolino Capuano, sempre più leader (letteralmente "capo-popolo"), ha portato con sé Carmine in conferenza stampa. Dopo l'appello dell'84enne, ripetuto questa volta sui canali ufficiali del club che trasmettono l'intervista in diretta, Capuano è andato nella stessa direzione.

«E' uno dei momenti più significativi della mia carriera - ha detto il tecnico -. Questo non è un messaggio per tutelare Taranto, ma i popoli, coloro che vivono per la propria squadra. Non si può scippare un sentimento a gente come questo signore o a dei bambini. Lo dirò fino all'inverosimile. Dovete vergognarvi, se non siete in grado di gestire un popolo che vive per questo. Siete degli indegni che non possono guidare una città.

Io sono apolitico, non ne capisco nulla. E non parlo solo di Taranto. Ma non si può scippare il sentimento più alto a qualunque popolo. Carmine ha parlato di Gravina e Abodi, io li conosco entrambi da una vita. Faccio un appello a entrambi: non potrete mai far realizzare questo scempio. Non potete scippare i popoli, non fatelo».

(Clicca qui per vedere il video)

Il Taranto continua a stupire in Serie C. E Capuano - sempre più popolare anche sui social - si è preso la scena. Il tecnico, che già in passato era stato apprezzato da molti per le uscite in favore dei tifosi, ha portato con sé Carmine. E magari l'appello servirà. Questa è un'altra partita, nella quale, forse, non basta correre.