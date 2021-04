Il Taranto passa a Fasano (1-2) e allunga sulla seconda (+8) Risultati e classifica

Il Taranto vince a Fasano per 2-1 grazie ai gol di Corvino e Matute, intervallati dal momentaneo pareggio di Gentile, e rafforza la leadership in classifica dopo la 26a giornata. Solida prova dei rossoblù dell'ex Laterza, al cospetto di un buon Fasano, e primo posto sempre più al sicuro grazie ai 54 punti. In scia degli jonici ci sono adesso Picerno e Andria a quota 46, entrambe vittoriose contro Bitonto (2-1) e Gravina (2-0). Il Casarano scivola in quarta posizione dopo un altro pareggio interno (1-1 contro il Molfetta). Sempre più crisi per il Brindisi sconfitto in casa dal Francavilla in Sinni (1-2) e ora quart'ultimo in piena zona playout. Secco 3-0 del Nardò contro il Portici.

Serie D/H - 26° turno

3-0 Nardò-Portici

1-2 Brindisi-Francavilla in Sinni

1-1 Casarano-Molfetta

1-2 Fasano-Taranto

0-2 Gravina-F.Andria

2-1 Picerno-Bitonto

1-1 Puteolana-Lavello

1-1 Aversa-Altamura

2-0 Sorrento-Cerignola

Classifica

54 Taranto

46 Picerno, F.Andria

45 Casarano

44 Lavello

41 Bitonto

39 Altamura

38 Molfetta

37 Nardò, Cerignola

35 Sorrento

27 Fasano, Francavilla in Sinni

25 Aversa, Brindisi

20 Puteolana

19 Portici

17 Gravina