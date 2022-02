Taranto-Francavilla, a voi. Un derby ad alta intensità

Ci sono molti indizi che lasciano pensare ad un derby Taranto-Francavilla ad alta intensità questa sera allo “Iacovone”. Per una volta non è questione di classifica o di numeri da inseguire. E’ la risposta del campo, recente e non solo, a rendere Taranto-Virtus Francavilla un match di alto profilo. Per i ragazzi di Taurino è un momento d’oro: secondo posto, 8 punti meno del Bari capolista; gioco convincente, meccanismi collaudati, autostima a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati