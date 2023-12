Mancano soltanto quattro giorni alla riapertura del calciomercato anche se, sottotraccia, sono già diverse le società pronte a intervenire. È il caso del Brindisi: complice un girone d’andata, risultati alla mano, disastroso, è pressoché certa la rivoluzione tecnica che non travolgerà soltanto Roselli e altri pochi interpreti. Tutti in discussione e tanti addii all’orizzonte: da Fall a Galano passando per Moretti e Golfo, e forse pure Ganz, il ds Cerri è pronto a dare un’impronta differente – in sinergia con il pensiero dell’allenatore – al reparto offensivo. A rischio c’è pure Cancelli, mai preso in considerazione dopo l’esonero del suo mentore Danucci e che, a stretto giro, potrebbe far ritorno in D laddove interessa a diverse società. Dopodiché si procederà a innesti mirati che tengano conto anche dell’aspetto finanziario in modo tale da non appesantire le casse societarie e garantire, al contempo, una sostenibilità importante. Il tutto al solo scopo di mantenere la categoria, obiettivo per cui è stato chiamato al timone un profilo del calibro di Roselli, abituato a spuntarla anche tra mille difficoltà. La classifica, nonostante la penultima posizione, è ancora dalla parte dei biancazzurri.

Analogo nel modus operandi, ma diverso nelle intenzioni sarà anche il mercato del Taranto. Sono poche le priorità in entrata del club di Giove: a Capuano, sostanzialmente, servono quei due o tre elementi in grado di ricomporre la coperta che, in alcuni reparti, è diventata corta. I casi specifici sono in retroguardia e sulla fascia destra: società alla ricerca di due profili, uno over e l’altro under, nelle retrovie (sondaggio per Giannelli, classe ’93, del Cerignola), mentre come esterno si cerca un elemento di esperienza e gli indizi porterebbero a un altro elemento attualmente in forza all’Audace, Coccia, che è pure in scadenza di contratto. Ma prima che arrivino volti nuovi, il Taranto ha la necessità di liberare slot: a rischio quasi tutti gli under (tolto Enrici) e pure qualche over che non ha reso, finora, secondo le aspettative. Sarà, però, una sessione d’attesa per i rossoblù in quanto, prioritario, è mantenere intatta l’attuale ossatura senza cedere alle lusinghe per alcuni pezzi da novanta attualmente in organico, su tutti, è risaputo, Antonini, Calvano e Kanoute, i più apprezzati dagli addetti ai lavori.