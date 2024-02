La sessione invernale di calciomercato è terminata senza l’auspicato botto finale. Segno evidente che il Lecce ritiene di avere mezzi e uomini a sufficienza per conquistare la salvezza. È sfumato l’arrivo del difensore svedese Lagerbielke, che si era già promesso ai salentini, poiché il Celtic nelle ultime ore ha deciso di toglierlo dal mercato. Così, oltre all’arrivo di Santiago Pierotti c’è stata la cessione di Gabriel Strefezza: un ingresso e una uscita di pari ruolo. Sono queste le principali operazioni effettuate da Corvino e Trinchera che, va detto, hanno già messo sotto contratto per le prossima stagione il centrocampista francese Pierret.

Archiviato il mercato oggi intanto la squadra di Roberto D’Aversa ospita al Via del Mare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Benché quella con i Viola sia da considerare tra le partite stagionali dal coefficiente di difficoltà più alto, per il Lecce rappresenta comunque un passaggio importante della stagione. I giallorossi infatti sono chiamati a mettere la parola fine alla serie di risultati negativi: tre sconfitte consecutive incassate contro Lazio, Juventus e Genoa. Nelle ultime sei giornate il Lecce ha portato a casa soltanto un punto, frutto dell’1-1 casalingo nello scontro diretto con il Cagliari. Pur continuando a sfornare prestazioni degne della categoria, i giallorossi non riescono però a portare a casa punti pesanti per la salvezza. Eppure la squadra costruisce tante occasioni da rete solo che fatica maledettamente a tramutarle in gol, anche in situazioni di uno contro uno con il portiere avversario. Un film visto fino a domenica scorsa in casa del Genoa dove capitan Baschirotto e compagni hanno realizzato soltanto un gol, per giunta favorito da una sfortunata deviazione di un difensore genoano, a fronte di ben cinque nitide occasioni da rete confezionate nell’arco dei novanta e passa minuti di gioco. Ecco dunque che per risalire la china in classifica è assolutamente necessario risolvere il problema del gol altrimenti ci vorrà un’impresa per conservare per il secondo anno consecutivo lo straordinario patrimonio della serie A.

Tra l’altro, l’andamento lento del Lecce ha tenuto in vita le inseguitrici, capaci di ridurre sensibilmente il gap di punti. Nel giro di poche giornate infatti la squadra di mister D’Aversa è passata da +7 a +3 sulla terz’ultima in classifica. Con il rischio di finire per la prima volta in stagione nell’inferno delle ultime tre posizioni.

Per la sfida di oggi con la Fiorentina, che si giocherà ancora una volta in un Via del Mare stracolmo di tifosi giallorossi, nella formazione titolare del Lecce ci potrebbero essere alcune novità rispetto a Genova. Anzitutto, il francese Blin giocherà in cabina di regia al posto dello squalificato Ramadani, al secondo stop della stagione e sempre per motivi disciplinari. Sempre a centrocampo il tunisino Rafia, reduce dagli impegni in Coppa d’Africa, potrebbe essere riproposto nell’undici titolare in luogo di Oudin. Stesso discorso anche per lo zambiano Banda, prontissimo a riprendersi il posto da titolare sulla corsia sinistra dell’attacco del Lecce con Almqvist a destra e Krstovic centrale. A proposito, il montenegrino stasera torna ad incrociare la Fiorentina ed il pensiero vola inevitabilmente al match di andata, finito 2-2 in rimonta grazie alle reti griffate da Rafia e Krstovic, entrambi al primo centro in serie A. Nella Fiorentina mancherà l’ex juventino Artur, rimasto a Firenze per infortunio, mentre è stato recuperato in extremis Sottil. Prima convocazione anche per il neo acquisto Belotti, appena arrivato dalla Roma. Fischio d’inizio alle ore 20.45 affidato a Giua di Pisa.