Serie D, nona giornata con tanti pareggi e classifica senza leader

Raggruppamento H di serie D nel segno dei pareggi nell'ultimo weekend. Finiscono in parità sei sfide su nove, vincono solo tre squadre: Altamura, Matera, Santa Maria Cilento. In testa resiste il Fasano che impatta il derby contro il Casarano nei minuti di recupero. Fasano a quota 19 punti con 5 vittorie, 4 pareggi, nessuna sconfitta. Subito dietro l'Altamura a 17 punti vincente con l'Angri dopo due sconfitte di fila contro le salentine Nardò e Casarano. Il Martina è terzo con 16 punti ma reduce da tre pareggi di fila. Poi sei squadre a 14 punti, si tratta di Andria, Casarano, Paganese, Gelbison, Nardò e Matera. Di questo gruppo domenica scorsa ha vinto solo il Matera. In decima posizione c'è il Barletta, altra squadra costruita per stare ai vertici della classifica. Numerose le squadre in zona retrocessione nel giro di pochi punti. Manfredonia, Bitonto, Gravina e Gallipoli sono le pugliesi impelagate. Domenica prossima, il decimo turno offre il big-match Altamura-Martina, il Fasano gioca a Gravina, il Casarano riceve l'Angri.

Resta l'equilibrio nel girone, non c'è ancora nessuna compagine in grado di produrre un filotto di vittorie e cominciare a fare la voce grossa. Nella foto di Piero Cardone il Martina e il Nardò a fine partita dopo il derby di domenica.