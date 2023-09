Il salentino Cacciatore corona il suo sogno: giocherà con la Benetton Treviso

È un “Cacciatore” da record. E un record in realtà ce l’ha già. Ivan Cacciatore, giocatore dei Messapi rugby club di Tricase approda nella Benetton Treviso. “I sogni non si realizzano, se non lo fai tu”, cosi scriveva John Maxwell. Mai frase più appropriata per Ivan Cacciatore che iniziando da bambino, a 8 anni, ad appassionarsi al gioco del rugby, allenandosi con costanza e motivazione, riesce a realizzare un sogno.

Chi è

Partendo da un piccolo club di provincia, fa parte per due anni della selezione regionale Under 14, facendo esperienze anche fuori regione con i numerosi incontri che la Fir organizza tra le varie regioni. Frequenta stage di perfezionamento in terra veneta “Akka formazione”, lavorando con tecnici del calibro di Pierre Villepreux e del suo staff italiano e francese. Frequenta gli stage di Akkademia di Sergio Zorzi, lavorando con lo stesso Sergio e con Craig Green (All Blacks). Lo scorso autunno gli viene data la possibilità di fare uno stage presso la Benetton Treviso, la massima espressione del rugby italiano, e grazie a Giovanni Grespan, direttore del settore giovanile della Benetton, e di Gino Savian del Silea Rugby, gli viene offerta l’opportunità di entrare a far parte del club. È così che, senza pensarci, il “vecio” (così soprannominato da alcuni giovani giocatori del club biancoverde), la famiglia e il club decidono di avviare la macchina organizzativa per il suo trasferimento.

Le dichiarazioni

Frequenterà il secondo anno presso il Liceo Statale Duca degli Abruzzi di Treviso e sarà ospitato da una famiglia di Silea; dalla prossima settimana farà parte del gruppo di atleti U.16 Benetton Treviso.

«La realizzazione di un sogno», dice il ragazzo, il sogno di una società (quasi sconosciuta) del basso Salento, dove il gioco del rugby è inesistente, dove le condizioni di lavoro dei nostri club sono al limite dell’impossibile. Adesso lo aspetta una nuova realtà, sicuramente più performante della nostra, e lo aspetta la mitica maglia biancoverde, che tutti sognano. È uno dei primi atleti pugliesi ad approdare nel rinomato club. Nel frattempo, i Messapi rugby club sono diventati club tutorato Benetton Treviso e dalla prossima stagione lavoreranno con protocolli Benetton sia nel club che nelle scuole tricasine, dove lo scorso anno scolastico hanno raggiunto il grande obiettivo di rappresentare la Puglia ai giochi studenteschi nazionali con una squadra formata da sole ragazze, un altro bel traguardo che il piccolo club con fierezza ha raggiunto. Questo a dimostrazione che quando società e scuola hanno un obiettivo comune i risultati arrivano.