È la notte dello scudetto. Il Lecce scende in campo questa sera, alle ore 20.30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per affrontare la Fiorentina nell’ultimo atto della stagione sportiva 2022-2023 del campionato Primavera 1. In terra emiliana verrà assegnato il titolo di campione d’Italia. Un traguardo che soltanto tre anni fa sarebbe stato impossibile da raggiungere per il sodalizio di via Colonnello Costadura.

Nel volgere di appena tre stagioni sportive infatti il Lecce ha dapprima vinto il campionato Primavera 2 dopodiché - nella stagione successiva - ha conquistato la salvezza nel campionato Primavera 1 all’ultimo respiro. Desiderosi di fare ancora di più all’inizio di questa stagione i salentini hanno allestito un organico composto nella quasi totalità da giovani promesse provenienti da ogni angolo d’Europa e con Federico Coppitelli in panchina hanno chiuso la stagione regolare in testa alla classifica, acquisendo il diritto a disputare direttamente la semifinale scudetto. Nella sfida di lunedì scorso contro il Sassuolo il capitano Catalin Vulturar e i suoi compagni di squadra hanno vinto in rimonta, 2-1 con gol di Burnete e Corfitzen, ottenendo il pass per la finale di questa sera che verrà disputata davanti a circa duemila sostenitori di fede giallorossa, alcuni dei quali partiti direttamente dal Salento.

Tutto come ai vecchi tempi quando la Primavera del Lecce, guidata dall’ottimo Robertino Rizzo, gremiva le tribune del “Colaci” di Calimera o dello stadio Via del Mare conquistando sul rettangolo verde 2 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa Primavera oltre ad una Coppa Giovanissimi.

Tempi d’oro che sono tornati nel Salento con il ritorno a “casa” di Pantaleo Corvino al quale la proprietà ha consegnato le chiavi del settore giovanile, ruolo condiviso con Gennaro Delvecchio. Mentre Corvino segue da vicino in particolare la Primavera, l’ex centrocampista giallorosso invece si occupa delle squadre che vanno dall’Under 18 in giù.

Comunque andrà a finire la sfida di stasera contro la Fiorentina per il Lecce sarà un successo perché, di sicuro, all’inizio della prossima stagione sportiva almeno due o tre componenti dell’organico di mister Coppitelli entreranno a far parte della rosa di Prima squadra. Come del resto è sempre stato nella storia del Lecce. Ai tempi di Franco Jurlano e Mimmo Cataldo ad esempio in tanti passarono dal settore giovanile alla Prima squadra: Progna, Bruno, Mileti, Luperto, Rizzo, Serra, Maragliulo, Miggiano e poi ancora Moriero, Garzya, Conte, Trinchera, Ingrosso, Monaco, Morello, Petrachi e tanti, tanti altri.

Non sarà per niente facile battere la Fiorentina, giunta alla terza finale stagionale dopo la Supercoppa Primavera vinta contro l’Inter e la Primavera Tim Cup persa ai supplementari contro la Roma. In tribuna ci sarà lo stato maggiore dei due club, da Rocco Commisso a Saverio Sticchi Damiani. Diretta tv su Sportitalia a partire dalle ore 20.30.