Il Bitonto si aggiudica il derby con il Fasano e vola in finale play off col Francavilla in Sinni

Sarà il Bitonto a disputare la finale play off del girone H di serie D. I neroverdi hanno superato in semifinale il Fasano con il punteggio di 2-1. Santoro ha portato avanti il Bitonto a metà del primo tempo, poi nel finale della prima frazione Lattanzio ha raddoppiato su calcio di rigore. Il Fasano ci ha creduto fino alla fine e nei minuti di recupero del secondo tempo è riuscito a dimezzare lo svantaggio grazie alla rete siglata da Camara. Troppo tardi però agguantare il pareggio.

Ora la finale

Domenica prossima il Bitonto giocherà in trasferta, in gara unica, contro il Francavilla in Sinni, vittorioso nel pomeriggio contro la Nocerina. Il Fasano invece da domani comincerà a programmare la prossima stagione nel campionato di serie D.