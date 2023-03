Morten Hjulmand in Nazionale: è pronto al debutto. «Ho faticato tanto per arrivare fin qui»

Morten Hjulmand convocato dalla Danimarca per le qualificazioni ai prossimi Europei. Il centrocampista e capitano del Lecce sarà a disposizione della propria nazionale per Danimarca-Finlandia e per Kazakistan-Danimarca, del 23 e del 26 marzo, quando la Serie A sarà ferma per la sosta (giocherà anche l'Italia di Roberto Mancini). Hjulmand ha giocato undici partite con l'under 21 ma non ha mai debuttato con la nazionale maggiore.

Il commento di Hjulmand

«Mi ha chiamato il commissario tecnico per dirmi della convocazione, l’ho saputo così e sono molto contento. Ho fatto tanti sacrifici per arrivarci», ha detto Hjulmand questa mattina in conferenza stampa al Via del Mare.