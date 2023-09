Monza-Lecce, gli audio del Var per il rosso a Baschirotto: "Riguardalo, non è espulsione". E Rocchi ammette: "È stato un errore". Il video

La sala Var lo aveva detto a Livio Marinelli: "È da giallo, poi valuta tu". Per la prima volta in Italia gli audio del Var svelati in diretta Tv. Parliamo della partita Monza-Lecce.

Ieri sera su Dazn è stato mostrato il video con il colloquio in campo, via auricolare, tra Marinelli e Serra-Irrati, i due uomini dietro lo schermo. La sala Var richiama il direttore di gara, dicendogli che probabilmente non è da rosso. Eloquente la domanda di Marinelli? "Devo rivederlo per toglierlo?". E la risposta è un si convinto. Baschirotto non fa alcun movimento diverso dopo aver rinviato il pallone. Entra duro ma colpisce pallone e poi la gamba.

In studio a Dazn anche il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, conferma la versione del Var e ammette l'errore.

"Per me è un intervento in cui doveva essere tolto il cartellino rosso e andava fatto al monitor.

Marinelli in campo fa la scelta giusta, nel dubbio è giusto essere severi. Ma a lui manca un parametro, Baschirotto gioca il pallone e non può fare niente. Non c'è un doppio movimento. Lo spazio era poco tra pallone e caviglia. La dinamica di questa azione lo avrebbe dovuto aiutare"