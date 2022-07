L'addio di Majer: "Sono stati 1260 giorni di amore. Lecce avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"

Ha atteso solo poche ore dopo il trasferimento, a titolo definitivo, alla Reggina prima di inviare il saluto d'addio al Lecce e ai suoi tifosi. Zan Majer ha scelto il suo profilo Instagram per scrivere un bellissimo messaggio, tra l'altro molto apprezzato dai tifosi del Lecce che hanno salutato con affetto il calciatore sloveno.

L'addio di Zan

"Popolo giallorosso! 1260 giorni da quando sono arrivato a Lecce. 1260 giorni da quando mi avete accolto nel modo più bello che un calciatore possa desiderare. Abbiamo lottato insieme, ci siamo divertiti insieme, abbiamo anche pianto insieme ma alla fine abbiamo messo il Lecce nel posto dove merita. Qua la mia esperienza con il Lecce è finita. Nel calcio, purtroppo, tutto finisce. Vorrei ringraziare tutti coloro che in qualsiasi modo mi hanno aiutato a crescere e diventare una persona migliore giorno dopo giorno. Vorrei ringraziare in particolare l'US Lecce per l'opportunità, ho sempre dato il massimo, qualunque cosa abbia potuto in quel momento. Il Lecce avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Non è un addio, è solo un arrivederci! Forza Lecce!".