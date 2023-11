«Bisogna ragionare sulla prestazione del secondo tempo». L’esortazione, questa, formulata in conferenza stampa dopo la sconfitta col Parma, dall’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa. L’analisi dell’incontro: «Son partiti meglio loro, e devo dire che magari il vantaggio è stato anche meritato, anche se sulla situazione del primo gol credo ci potesse essere una situazione di fuorigioco (confermato dalle immagini, ndr)». Altra musica però nel secondo tempo: «Siamo stati bravissimi a riprendere la partita e credo che se nel momento in cui abbiamo recuperato tutti noi avessimo pensato a una squadra che avrebbe portato la vittoria a casa, quella sarebbe stata proprio la squadra del Lecce». Risultato pesante: «Sicuramente non ci possiamo permettere di subire quattro gol». Qualche recriminazione sul primo gol e sul rigore non concesso a Piccoli: «Coloro che hanno già visionato e situazioni hanno detto che era calcio di rigore». Nessun alibi però: «Dobbiamo ragionare sugli errori commessi da noi». Dito puntato sui gol subìti e le occasioni da gol fallite. D’Aversa ha spiegato: «Nel momento in cui i due centrali in costruzione lavorano larghi, di conseguenza i terzini lavorano ancora più larghi, si è venuti meno nella possibilità di giocare in ampiezza». Il mister ha posto l’accento soprattutto sulla interpretazione della sfida, chiede più determinazione. Favorevolmente impressionato invece dal giovane centrocampista Berisha: «Il migliore in campo, ma non perché lo consideri un ragazzo della Primavera». Promosso anche Piccoli: «Ha fatto una partita importante». Bene anche il terzino Venuti: «Nonostante ultimamente abbia giocato poco, ha fatto una partita per novanta minuti intelligente». E ancora: «Lo stesso Gabriel Strefezza ha fatto una grandissima partita».

Insomma luci nel buio che ha sancito l’eliminazione dei salentini dalla Coppa Italia. Il terzino Lorenzo Venuti si è detto soddisfatto della propria prestazione. Malgrado la sconfitta: «Credo che sia stata nettamente immeritata, se tralasciamo gli ultimi due gol, che insomma hanno una storia un po’a sé». Primo tempo da dimenticare: «Ci è mancata un po’ d’intensità, un po’ di cattiveria in alcune situazioni». E dunque: «Le occasioni che hanno avuto sono state frutto di errori nostri». Conclusione: «La partita anche nel primo tempo è stata fatta da noi». Bicchiere mezzo pieno: «Vorrei che la squadra a Roma si portasse dietro la prestazione».