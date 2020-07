Cagliari-Lecce: giallorossi in campo per tenere accesa la scintilla invocata da Liverani. Fischio di inizio alle 19,30. Le formazioni

PRONTI AL FISCHIO DI INIZIO: LE FORMAZIONI

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Walukievicz, Klavan, Likogiannis; Ionita, Nandez, Rog, Mattiello; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. In panchina: Rafael, Ciocci, Cigarini, Paloschi, Birsa, Pisacane, Lopez, Ceppitelli, Faragò, Marigosu, Ragatzu, Carboni. Allenatore: Walter Zenga.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. In panchina: Vigorito, Sava, Vera, Shakhov, Deiola, Monterisi, Farias, Rispoli, Rimoli, Majer, Dell’Orco, Tachtsidis. Allentatore: Fabio Liverani.

Arbitro: Orsato di Schio.



Ha ragione Fabio Liverani. Dopo aver interrotto la striscia di sei sconfitte consecutive con la roboante vittoria contro la vicecapolista Lazio, ora il Lecce ha assoluto bisogno di continuare ad “alimentare la scintilla”, ciò che serve per lottare fino in fondo per la conquista della salvezza. Per i giallorossi era fondamentale tornare a muovere la classifica dopo un lungo periodo di risultati negativi, conseguiti nelle fasi di pre e post Covid19, ed è bastato battere la corazzata di Inzaghi per lasciare al Genoa il terz’ultimo posto in classifica, davanti a Brescia e Spal, già con un piede in serie B.



Arrivati a questo punto, ogni partita può essere determinante per l’esito finale della stagione. La giornata odierna ad esempio sulla carta è favorevole al Genoa: il Grifone infatti ospita a Marassi la Spal mentre i giallorossi fanno visita al Cagliari, già in salvo e voglioso di chiudere la stagione nella parte sinistra della classifica. Obiettivo sicuramente alla portata dei ragazzi di Walter Zenga che torna ad incrociare il Lecce dopo l’1-1 della passata stagione in serie B. Il lavoro dell’Uomo Ragno del calcio italiano, giunto al capezzale dei sardi in sostituzione di Rolando Maran, è sotto gli occhi di tutti. Quella che era diventata ormai una squadra allo sbando, con il rischio di precipitare nella zona calda della classifica, adesso è una formazione difficile da affrontare per chiunque. Soprattutto in questa fase in cui Simeone e compagni possono giocare con la mente sgombra e quindi senza l’assillo di dover fare risultato a tutti i costi. Un brutto cliente dunque per il Lecce che spera comunque di tornare dall’Isola con un risultato positivo per continuare ad alimentare l’ormai celebre scintilla citata da mister Liverani alla vigilia della sfida contro la Lazio. Ultimo aggiornamento: 19:28

