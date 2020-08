Calciomercato, primo colpo del Lecce di Corvino: arriva Listkowski

LECCE - Il mercato del Lecce comincia a entrare nel vivo. È fatta per Marcin Listkowski, centrocampista polacco, classe 1998.

II giocatore sarà a Lecce lunedì prossimo per le visite mediche di rito, e subito dopo si aggregherà ai suoi nuovi compagni per il ritiro precampionato. Mezzala con compiti offensivi, formazione nelle nazionali giovanili polacche, è titolare fisso nella massima categoria polacca, dove quest'anno ha disputato 32 partite con la maglia del Pogon Stettino, realizzando 2 reti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA