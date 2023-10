Non tutti gli attaccanti passati dal Via del Mare ce l’hanno fatta. L’ultima scommessa di Pantaleo Corvino, il montenegrino Nikola Krstovic, non ha tradito le attese e oltre ad essere entrato in tempi brevissimi nel cuore dei tifosi giallorossi ha già varcato la porta d’ingresso del club dei bomber del Lecce.

Nei precedenti 17 campionati di serie A disputati dalla squadra salentina soltanto il baby prodigio Valeri Bojinov ed il fuoriclasse Ernesto Javier Chevanton hanno realizzato più gol del 23enne attaccante nativo di Golubovci nelle prime otto giornate del massimo torneo di calcio italiano. Krstovic, con il gol segnato al Sassuolo nell’anticipo di venerdì scorso, è salito a quota 4 nella classifica marcatori eguagliando le performance di illustri predecessori (Krstovic ha saltato la gara d’esordio con la Lazio, ndr). A cominciare dall’indimenticabile bomber argentino Pedreo Pablo Pasculli, autore di 4 reti nei primi otto turni di campionato per due stagioni di fila, 1988-1989 e 1989-1990. Il record di Pasculli è stato eguagliato a distanza di nove anni, nella stagione 1999-2000, da un altro centravanti che ha scritto pagine importanti della storia del Lecce, il livornese Cristiano Lucarelli, attuale allenatore della Ternana, in serie B.

C’è però una stagione in cui il Lecce non solo ha segnato gol a valanga ma lo ha fatto anche con più interpreti. È quella del 2004-2005, manco a dirlo con il boemo Zeman in panchina. Proprio a quel campionato di serie A è riferito il record di segnature di Bojinov su cui però ci soffermeremo più avanti perché c’è da parlare anzitutto dei 4 gol a testa messi a segno nelle prime otto giornate da Saša Bjelanovic e dall’allora giovanissimo Mirko Vucinic. E arriviamo dunque a tempi più recenti con i 4 gol realizzati dal capitano del Lecce di Fabio Liverani, Marco Mancosu, protagonista poi di un’annata irripetibile per un calciatore che di fatto non agiva da punta bensì da centrocampista avanzato. Krstovic è stato dunque l’ultimo calciatore del Lecce, in ordine di tempo, ad aver centrato 4 volte il bersaglio grosso nelle prime otto giornate di serie A.

Il secondo gradino del podio è occupato da Chevanton con i suoi 5 gol segnati nella stagione 2001-2002 con Alberto Cavasin in panchina. La prima delle cinque perle del bomber di Juan Lacaze fa parte dei ricordi più belli della storia del Lecce Calcio, ovvero il guizzo felino con cui Cheva soffiò alle spalle il pallone al portiere Frey del Parma prima di segnare la sua prima rete ufficiale con la maglia del Lecce. Sotto la Nord. Un gol realizzato in occasione della prima giornata di campionato dopo appena due minuti dal fischio d’inizio. E giungiamo al record man Valeri Bojinov, autore di 6 reti nelle prime otto giornate del campionato di serie A 2004-2005, all’età di 18 anni. Il centravanti bulgaro bagnò la stagione con un gol alla prima di campionato in casa dell’Atalanta (2-2). Quindi, realizzò una doppietta alla seconda giornata al Via del Mare contro il Brescia (4-1) e nel turno successivo segnò anche all’Olimpico contro la Roma (2-2). Quindi, un’altra doppietta - la seconda - all’ottava giornata nella sfida casalinga contro l’Inter (2-2). Come dire, Salento terra di bomber.