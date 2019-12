Il Taranto perde, il presidente Giove si dimette

Capita anche questo a Taranto. Dopo la sconfitta con il Fasano (2-), il presidente rossoblù Massimo Giove si è dimesso. La decisione è stata comunicata ufficialmente con uno scarno comunicato apparso sulla pagina Facebook del club: "A seguito della sconfitta per 2 a 0 rimediata in quel di Fasano, il Taranto FC 1927 comunica che il presidente Massimo Giove ha rassegnato le sue dimissioni". Per la formazione jonica, attardata in classifica a dispetto degli ambiziosi programmi estivi, si aprono ora scenari a tinte fosche.





