Il Taranto fa l'impresa e sbanca Pescara. Prima vittoria esterna e 20 punti in classifica

Un Taranto compatto e coraggioso vince a Pescara con merito nel posticipo della 17esima giornata del campionato di calcio di serie C. Gli uomini di Ezio Capuano mettono sotto la terza forza del campionato sbloccando il punteggio in chiusura di primo tempo, dopo l'iniziale mezz'ora equilibrata. Manetta al 34' e Tommasini al 46' realizzano l'uno-due che manda gli jonici a riposo sul 2-0. Nella ripresa il Pescara prova a reagire, il Taranto non si scompone, resta ordinato e porta a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza. Rossoblù ora fuori dalla zona playout con 20 punti totalizzati. Domenica prossima il Taranto, in serie utilie da due giornate dopo il pari interno col Crotone, riceve il Monterosi con l'intento di continuare la striscia di risultati utili.