Il difensore Tuia primo rinforzo del Lecce di Baroni

Alessandro Tuia, 32 anni, è il primo acquisto del nuovo Lecce targato Marco Baroni. Nelle ultime tre stagioni il centrale difensivo ha giocato con il Benevento. In scadenza di contratto con la società sannita, ha preferito voltare pagina e dopo aver valutato la proposta del club presieduti da Saverio Sticchi Damiani ha accettato il contratto che lo legherà al Lecce per le prossime due stagioni con opzione per la terza. È il primo rinforzo del reparto difensivo. Proprio nelle scorse ore, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Marco Baroni, era tornato sul tema della difesa e sulla necessità di puntellarla. Ora il primo rinforzo.