Happy Casa Brindisi, dopo Kyzlink saluta anche Jackson

Prosegue la metamorfosi della Happy Casa Brindisi nella stagione di serie A di basket in corso. Dopo aver salutato qualche giorno fa Tomas Kyzlink (che ha esercitato l'uscita dal contratto) ecco la separazione da Loren Jackson, il playmaker chiamato poche settimane fa per dare una mano alla New Basket. Questa la nota ufficiale: "Happy Casa Brindisi comunica che nella giornata di oggi è stata firmata la risoluzione consensuale del contratto con Loren Cristian Jackson. Al giocatore vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso durante il periodo di permanenza a Brindisi e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera". Jackson era stato impiegato nell'ultimo turno di campionato a Bologna contro la Virtus senza incidere (4 punti con 1/2 da due, 0/2 da tre e 1 rimbalzo), come del resto tutta la squadra. Domenica alle 16.30 Brindisi riceverà la lanciatissima Napoli con il solo obiettivo della vittoria per sperare di costruire la salvezza.