C’è da riaccendere il motore nella trasferta odierna sui legni del PalaRadi di Cremona. Contro la Vanoli di coach Demis Cavina la Happy Casa Brindisi non ha alternative se non quella di vincere. Lo impone una classifica sempre più deficitaria con le chance di salvezza che di partita in partita si riducono sempre più ai minimi termini. Soprattutto dopo la debacle di sette giorni fa in casa contro Scafati che, di fatto, ha reso la situazione quasi del tutto compromessa. Certo un barlume di speranza rimane ancora, ma bisogna cambiare registro e giocare le prossime 17 partite con il coltello tra i denti riducendo ai minimi termini tanto gli errori quanto le cadute e i capitomboli. Difficile se non impossibile per un gruppo che finora ha palesato tantissimi limiti sia tecnici che caratteriali. La spia dell’emergenza sul cruscotto biancazzurro è oramai accesa da diverso tempo ma non si riesce proprio a spegnerla.

Nell’impianto di Piazzale Zelioli Lanzini Brindisi dovrà dare un segnale importante (oltre che incoraggiante) sotto due aspetti che finora sono del tutto mancati: senso d’urgenza cogliendo il grande peso specifico che la sfida odierna ha nelle sue corde e durezza mentale dalla prima all’ultima sirena. L’uno e l’altro indispensabili per provare a vincere una partita fondamentale attraverso la quale squadra e staff tecnico sperano di voltare pagina una volta per tutte. A Cremona ci sono in ballo punti preziosi per il futuro del team pugliese, il riscatto è obbligatorio dopo la doccia fredda di sabato scorso. Anche per ridare un po' di fiducia all’ambiente dopo una sconfitta così scioccante come quella contro la Givova Scafati. Dall’altra parte della barricata la Happy Casa trova una Vanoli Cremona reduce dal -23 rimediato sul campo dell’Olimpia Milano, ma che sino ad oggi ha fatto il suo andando forse anche ben oltre le più rosee aspettative. «La fase più importante della partita con Brindisi sarà l’approccio», ha detto coach Demis Cavina nell’immediata vigilia della sfida con la New Basket, «dobbiamo essere bravi ad avere fin da subito un’intensità difensiva che ci permette di correre limitando anche quello che è il talento dal perimetro di Brindisi, che è una squadra che ha in campo praticamente sempre quattro giocatori che possono segnare dal perimetro con qualità. Sarà quindi fondamentale l’approccio soprattutto difensivo: cercare di dare un’impronta alla partita sarà il nostro obiettivo principale, sfruttando anche quelle che sono le cose che ci stanno venendo meglio, che in questo momento sono proprio il gioco veloce in transizione. Stiamo lavorando tutta la settimana proprio su questo, sull’avere un’impronta difensiva importante alla partita e cercare di correre, magari sfruttando buone difese».

Formazioni

PalaRadi ore 16,00

Vanoli Cremona: 00 Eboua, 1 Adrian, 2 Zeragowski, 6 Pecchia, 11 Denegri, 13 Lacey, 14 Piccoli, 22 McCullough, 33 Golden, 41 Zanotti. All.: Cavina.

Happy Casa Brindisi: 1 Morris, 4 Malaventura, 8 Laquintana, 10 Sneed, 11 Laszewski, 13 Riismaa, 17 Seck, 21 Lombardi, 25 Johnson, 26 Bayehe, 30 Senglin, 77 Kyzlink. All.: Sakota.

Arbitri: Borgioni, Quarta, Catani.