Quando un allenatore sale su un treno in corsa si augura di poter avere più tempo possibile per conoscere meglio il materiale umano a disposizione e cercare quindi di trasmettere al gruppo - a piccole dosi - le proprie idee di calcio. Di solito, la sosta del campionato è il momento migliore per lavorare al meglio, senza l’assillo della partita da giocare e, possibilmente, anche con l’organico al completo.

In questo senso, Luca Gotti, da poco più di una settimana alla guida del Lecce in sostituzione dell’esonerato Roberto D’Aversa, dovrà fare di necessità virtù. Perché se da una parte il campionato di serie A è fermo per gli impegni dell’Italia di Spalletti, dall’altra invece l’ex tecnico di Udinese e Spezia è costretto a fare i conti con le numerose assenze. Oggi infatti alla ripresa degli allenamenti, dopo la mini-vacanza concessa al termine del match con la Salernitana, mancheranno all’appello molti elementi di Prima squadra. A cominciare dagli otto nazionali, tutti impegnati fino ai primi giorni della prossima settimana lontano dal Salento. Non è tutto perché oltre ai nazionali mancheranno pure il difensore albanese Kastriot Dermaku e il centrocampista francese Momo Kaba per i quali la stagione è già finita da un pezzo per infortunio. Inoltre, sempre oggi, il dottor Congedo ed i componenti dello staff sanitario dovranno verificare le condizioni di salute dello zambiano Lameck Banda, costretto a saltare la gara di sabato scorso a Salerno a causa dell’infortunio rimediato in allenamento la scorsa settimana (tra l’altro, l’esterno d’attacco doveva scontare pure una giornata di squalifica per recidività in ammonizioni). Ne consegue che Gotti ed il suo staff, per buona parte del periodo di sosta della serie A, potranno lavorare soltanto con un gruppo ristretto di calciatori cui, inevitabilmente, dovranno essere aggiunti alcuni ragazzi della Primavera o dell’Under 18 per consentire al tecnico di poter svolgere al meglio il lavoro sul campo.

Per tornare alla normalità bisognerà aspettare i primi giorni della prossima settimana quando rientreranno a Lecce tutti i nazionali. Il regista Ylber Ramadani ad esempio sarà di ritorno martedì 26 marzo dopo aver preso parte alle due amichevoli che l’Albania giocherà con il Cile (il 22 marzo alle ore 20.45) e in casa della Svezia (lunedì 25 marzo alle ore 19). Il 23 marzo è in programma un derby in salsa giallorossa: una parte il centrocampista tunisino Hamza Rafia e dall’altra il difensore centrale croato Marin Pongracic. Per entrambi, sarà l’unico impegno e di conseguenza rientreranno nel Salento tra il 24 e il 25 marzo. Due gli impegni invece di Nikola Krstovic della nazionale del Montenegro: il 21 marzo con la Bielorussia (ore 19) e il 25 marzo con la Macedonia del Nord (ore 18). Doppia amichevole anche per l'Algeria di Ahmed Touba: il 22 marzo Algeria con la Bolivia (ore 22) e il 26 marzo (ore 22). Patrick Dorgu giocherà con l’Under 21 della Danimarca una gara amichevole con l’Austria il 22 marzo dopodiché affronterà la Lituania, il 26 marzo, nella gara valevole per le qualificazioni agli Europei. Stesso discorso per Medon Berisha. Il capitano dell’Under 21 albanese giocherà due gare di qualificazioni agli Europei Under 21: il 22 marzo con la Finlandia (ore 17) e il 26 marzo con la Svizzera (ore 17). Match di qualificazione agli Europei anche per l’attaccante della Romania, Rares Burnete, che sarà impegnato il 26 marzo in Armenia.