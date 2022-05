Per il giornalista Elio Donno è la 13a promozione in A. Maglia celebrativa dell'Us Lecce

Un brindisi con la stampa salentina per festeggiare la decima promozione in serie A del Lecce. All’incontro organizzato ieri pomeriggio dal club giallorosso presso il “Richmond Restaurant” hanno partecipato i giornalisti e gli operatori dell’informazione. Alla presenza dei soci del Lecce Calcio (Silvia Carofalo, Liguori, Adamo e Barbetta, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha sottolineato l’importanza della stampa nel raggiungimento dell’obiettivo finale. Poi il direttore Pantaleo Corvino, intervenuto anche a nome del diesse Stefano Trinchera, ha parlato della funzione di stimolo rappresentata dalla stampa leccese. «Un momento di crescita per tutti noi», ha detto. In chiusura, il Lecce ha omaggiato il decano dei giornalisti leccesi, Elio Donno, con una maglia personalizzata con il numero 13, quello delle promozioni raccontate in 60 anni di attività.