Pongracic, obiettivo raggiunto: il croato riconquista la Nazionale

Un inizio di campionato giocato al limite della perfezione con la maglia del, nel campionato di, non è passato inosservato. E così, il commissario tecnico della, Zlatkoha inserito anche il difensore centrale giallorosso, Marin, nella lista dei convocati per la sfida con la Lettonia valida per la qualificazione alla fase finale del campionato europeo, in programma in Germania nell'estate del 2024. Il match trae Croazia si giocherà domenica 18 novembre a. Ovviamente, la convocazione è motivo d'orgoglio per Pongracic e per il Lecce Calcio che ha contribuito al ritorno del difensore in Nazionale.