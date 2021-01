Corini: "Contro la Reggina ho apprezzato lo spirito con cui la squadra si è battuta. Siamo sulla strada giusta. Ora testa all'Empoli"

Tanta sofferenza per il Lecce, ma alla fine l’obiettivo finale è stato raggiunto. La squadra giallorossa torna a casa con i tre punti e non accadeva dallo scorso 28 novembre quando i salentini vinsero in casa del Chievo. «È stata una partita molto intensa, combattuta. Abbiamo affrontato una squadra che ha qualità», ha detto negli spogliatoi Eugenio Corini. L’allenatore del Lecce si complimenta con i propri giocatori per lo spirito con cui hanno affrontato la sfida del Granillo anche quando sono rimasti in inferiorità numerica. «La sensazione era che la stavamo conducendo bene la partita anche dopo il vantaggio e soprattutto dopo il calcio di rigore parato da Gabriel - continua -, mi è piaciuto lo spirito che ci hanno messo i nostri giocatori offensivi, di lavorare per la squadra, di compattarci e alla fine abbiamo sofferto poco. Sono molto felice per tutto ciò, perché una partita così non l’avevamo mai vinta e, invece, vuol dire che le possiamo vincere. Questa era la classica partita sporca, a volte capitano sul percorso di un campionato lungo e difficile. Abbiamo dimostrato di avere anche questa capacità ed è un ulteriore passo di crescita che la mia squadra compie. Una vittoria molto importante per noi». Corini sorride pure per il trend che i giallorossi hanno fatto registrare nelle ultime quattro partite: una striscia di quattro gare in cui Mancosu e compagni hanno portato a casa otto punti. «I miei giocatori hanno ritrovato fiducia e risultati - aggiunge -, sappiamo di aver lasciato qualcosa per strada, ma anche attraverso partite come quella di Reggio, nella seconda parte di campionato dovremo prenderci qualche punto in più. Intanto dobbiamo chiudere il girone di andata con l’Empoli, domenica prossima. Una buona squadra con questa voglia e intensità può diventare una squadra vincente. A Reggio si è registrato un passo avanti importante». Corini elogia Gabriel per la gestione totale della partita e per il rigore parato. «È un grande portiere - sostiene -, ma il rigore non c’era e avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita. Anche sull’espulsione di Coda non ho visto cattiveria. Però guardiamo avanti, avremo una settimana lunga, ripartiremo da lunedì per preparare al meglio la sfida con l’Empoli».

