Fallimento Catania, classifica rivoluzionata: Monopoli perde 6 punti, Andria e Taranto avvicinano la salvezza

Il Catania è fallito. Stop al campionato degli etnei, con la Lega Pro che ne revoca l'affiliazione ed estromette la società dal campionato del girone C di Serie C. Cosa cambia per le pugliesi? C'è chi sorride e chi no, anche in merito ai punti fatti contro i rossoazzurri in stagione. Di fatto è come se le partite disputate contro il Catania non fossero mai esistite. Quella giornata giocata contro gli etnei, sarà considerata nulla. Il Monopoli, a questo punto, perde sei punti, retrocedendo al quinto posto dopo il ko di oggi contro il Palermo. La Virtus domani può superare i biancoverdi, perdendo un solo punto in graduatoria con l'estromissione del Catania. L'Andria vede più vicina la salvezza, con una squadra già retrocessa praticamente, e soprattutto il Taranto è a due punti dalla matematica permanenza in Serie C.

La nuova classifica

Bari 71 (-4), Palermo 63 (-), Avellino 61 (-1), Catanzaro 58 (-4), Monopoli 55 (-6), Virtus Francavilla 55 (-1), Foggia 48 (-6) Monterosi 47 (-), Juve Stabia 44 (-), Picerno 43 (-3), Turris 43 (-3), Latina 41 (-3), Campobasso 40 (-2), Taranto 37 (-3), Messina 36 (-1), Potenza 32 (-1), Fidelis Andria 29 (-1), Paganese 26 (-6), Vibonese 21 (-), Catania 0.

Il commento di Ghirelli

In merito al​la cessazione dell’esercizio provvisorio del fallimento della società Calcio Catania, oggi​ disposta dal Tribunale della città etnea, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli dichiara: “Innanzitutto esprimo il massimo rispetto per l’operato della curatela e del giudice fallimentare. Con grande dolore debbo constatare che la cessazione dell’esercizio provvisorio ​nel corso di svolgimento della stagione regolare arreca un grave nocumento al Campionato di Serie C ​ed è questa una situazione che​, come Presidente di Lega, non avrei mai voluto vivere.