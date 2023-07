Lecce, le prime due in casa di sera. Avvio tutto di domenica. Il calendario delle prime quattro giornate

Lecce-Lazio si giocherà domenica 20 agosto in serata. E anche contro la Salernitana i giallorossi scenderanno in campo di domenica in serata, al Via del Mare (il 3 settembre). La Lega di Serie A ha diramato il comunicato ufficiale con gli orari e la programmazione tv delle prime quattro giornate di campionato.

A Firenze, la seconda giornata, alle 18.30, ancora di domenica. Il 17 settembre Monza-Lecce si gioca di domenica alle ore 15.