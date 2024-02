Brancolini operato al ginocchio infortunato: "Tornerò presto in campo"

Come da programma, Federico Brancolini , portiere del Lecce, è stato operato oggi in seguito alla lesione del menisco mediale del ginocchio destro rimediata la scorsa settimana nel corso di una seduta di allenamento. A dare notizia dell'intervento è stato lo stesso portiere con un post pubblicato sul suo profilo instagram: "Un grazie speciale al dottore Loris Perticarini per la sua professionalità e soprattutto per la persona che si è dimostrata. Da adesso comincia il conto alla rovescia per tornare a fare ciò che amo e soprattutto stare accanto ai miei compagni. Metterò tutto me stesso, come ho sempre fatto, per tornare il prima possibile".

I messaggi dei compagni di squadra

Tanti tifosi hanno augurato allo sfortunato calciatore del Lecce una pronta guarigione. Anche gli attuali ed alcuni ex compagni di squadra hanno inviato messaggi d'affetto a Brancolini. Tra i primi, l'attaccante Roberto Piccoli e poi ancora Gabriel Strefezza, Assan Ceesay, Giacomo Faticanti, Marco Bleve e tanti altri.