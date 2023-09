Happy Casa Brindisi un intoppo: l'americano Sneed ko, arriva Kyzlink

La Happy Casa Brindisi dovrà rinunciare a Xavier Sneed per qualche settkimana. La lesione del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra occorsa allo statunitense complica e non poco la situazione in casa brindisina in vista del Qualification Round di Basketball Champions League e dell’inizio del campionato.

Il giocatore statunitense (l’ultimo arrivato dalla Happy Casa) ha già cominciato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato settimanalmente dallo staff medico biancoazzurro. Restano da stabilire i tempi di recupero (che pare non saranno brevi) ed anche per questo il club di contrada Masseriola ha immediatamente siglato un accordo di due mesi (ma con opzione di prolungamento fino al termine della stagione a favore del club) con Tomáš Kyzlink, esterno classe 1993 di nazionalità ceca.

Kyzlink è un giocatore dalla grande esperienza europea e un volto molto conosciuto nel campionato italiano, potendo vantare nel palmares uno scudetto nella stagione 2018/2019 a Venezia e due edizioni di Eurobasket 2017 e 2022 con la propria nazionale. Le strade di Thomas e la Happy Casa si sono incrociate diverse volte in Lega A, nel 2019/2020 a Roma in una stagione da 12,7 punti, 4 rimbalzi e 2,2 assist di media e nel 2020/21 a Reggio Emilia, dove realizza il suo career high in Italia da 24 punti contro la Virtus Bologna.

“L’accordo trovato in poche ore con Tomas - ha detto il general manager Tullio Marino - è il chiaro segnale che questa società non vuole lasciare nulla al caso. Verificate le condizioni fisiche di Sneed, abbiamo voluto intervenire nel più breve tempo possibile per assicurarci il miglior profilo sul mercato. L’ennesimo sforzo extra-ordinario per poter garantire l’inserimento di un giocatore importante nelle rotazioni di squadra”.

L’atleta atterrerà a Brindisi nelle prossime ore per aggregarsi al gruppo, ma non potrà prendere parte alla trasferta in Turchia in quanto già scaduti i termini di inserimento delle liste ufficiali valevoli per il Qualification Round BCL.