Il giudice sportivo ferma Vitucci e Perkins: salteranno gara 3 contro la Virtus

Oltre alla sconfitta sul campo bolognese (la seconda nella serie dei quarti di finale), la Happy Casa Brindisi fa oggi i conti pure con la “mannaia” del Giudice Sportivo che ha fermato per una giornata sia coach Frank Vitucci che Nick Perkins L’allenatore veneziano si legge nelle motivazioni “perchè, espulso per proteste reiterate, teneva un comportamento offensivo nei confronti del primo arbitro (Michele Ross, ndc)”. Il lungo statunitense, invece, “per comportamento gravemente offensivo nei confronti degli arbitri (Rossi, Martolini, Quarta, ndc) all’uscita dagli spogliatoi”. Tutti e due salteranno così gara 3 in programma venerdì sera perché “redicivi”: Frank Vitucci era stato infatti fermato per un turno dopo l’incandescente fine partita di Scafati mentre Perkins era stato “appiedato” dal Giudice Sportivo per due giornate dopo essere stato espulso nel corso della partita Brindisi-Trento dello scorso 23 aprile (squalifica poi ridotta ad una sola giornata e sostituita con una ammenda di 3.000 euro).