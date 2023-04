Happy Casa Brindisi a caccia del colpo grosso sul parquet di Tortona

È la prima di due trasferte consecutive quella che la Happy Casa gioca oggi nel “PalaEnergia Paolo Ferraris” di Casale Monferrato. Per la squadra di Frank Vitucci è la sfida contro l’attuale terza forza del campionato e l’obiettivo è di prendere ulteriore slancio da un girone di ritorno che l’ha vista andare a punti sette volte su otto.

Vincere contro Tortona avrebbe un gran bel peso specifico nella corsa ai playoff scudetto, di fatto potrebbe essere una sorta di spartiacque nella corsa a uno degli ultimi posti utili. Per espugnare il campo della formazione piemontese, Perkins e compagni dovranno rendersi protagonisti di una prestazione solida.

Per Brindisi la possibilità di regalarsi un finale di stagione da urlo passa proprio dalla capacità di disputare una partita solida nell’impianto di via Visconti. Non sarà però una gara semplice. I piemontesi (ancora fuori gioco Mike Daum alle prese con trauma alla spalla subito lo scorso 5 marzo contro la Virtus Bologna) vale la classifica espressa finora, ha talento e profondità nel roster, oltre che tasso tecnico e spiccate individualità.



Le formazioni

Certo oggi appare un po’ in flessione (tre perse nelle ultime cinque uscite, l’ultima domenica scorsa a Sassari), ma resta pur sempre avversario di primissima fascia, una squadra che ha dimostrato di essere preparata e molto competitiva.«Affrontiamo una squadra in grande salute come Brindisi - ha detto il vice allenatore del team piemontese Massimo Galli - “che dopo avere aggiunto Lamb Harrison ha cambiato volto e vinto sette delle ultime otto partite. Il grande merito della trasformazione e della crescita della squadra va attribuito anche a Frank Vitucci, il coach che anche in questa stagione sta portando la Happy Casa nelle zone nobili della classifica».

PalaFerraris ore 16,00

Bertram Yachts: 0 Christon, 1 Mortellaro, 7 Candi, 8 Tavernelli, 10 Nikolic, 12 Filloy, 20 Severini, 22 Harper, 30 Cain, 43 Radosevic, 55 Macura, 75 Filoni. All.: Ramondino.

Happy Casa Brindisi: 1 Burnell, 2 Reed, 6 Bowman, 7 Harrison, 8 Vitucci M., 13 Lamb, 14 Mascolo, 15 Bocevski, 24 Mezzanotte, 25 Riismaa, 26 Bayehe, 33 Perkins. All.: Vitucci.

Arbitri: Mazzoni, Gonella, Di Francesco.

Tv - Diretta streaming: Eleven Sports.