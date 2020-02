Barak, nuova vita nel Salento per il calciatore giallorosso: tra gol e bagni fuori stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre partite da titolare, tre successi per Antonin Barak che domenica, complice il clima particolarmente mite, ha potuto festeggiare la vittoria del Lecce con la Spal con un bagno nel mare di Gallipoli, in riva allo Jonio salentino. Dopo le panchine nell'Udinese il centrocampista ceco sembra aver scoperto i benefit non monetari della vita al Sud: con il trasferimento dall’Udinese al Lecce nel mercato di gennaio, non solo il centrocampista sembra aver ritrovato lo smalto (disputando da titolare le ultime tre partite vinte del Lece, contro Torino, Napoli e Spal) ma ha anche e soprattutto dimostrato di saper apprezzare il clima. Su Instagram infatti lui e la fidanzata hanno postato il lungo weekend al mare, tra Poligiano a mare, Punta Prosciutto e Gallipoli, dove il calciatore ha fatto il bagno insieme al fratello Jan e al suo cane. E poi, al crepuscolo, una capatina a Otranto.