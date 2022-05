Ha giocato con il Lecce in A, ora la ex fidanzata lo accusa di revenge porn: «Ha messo in rete filmini hot»

Angelo Paradiso, ex calciatore del Lecce e del Napoli, è finito sotto inchiesta dopo la denuncia di una sua ex, una giovane attrice. Paradiso è nel registro degli indagati, iscritto dalla pm Maria Gabriella Fazi, adesso gli inquirenti controlleranno il suo telefono. Secondo l'accusa avrebbe un filmino con scene hot della ex fidanzata, finito online. La ragazza ha sostenuto che l'ex calciatore avesse minacciato di divulgare le scene a luci rosse, poi effettivamente finite in giro.

L'accusa

L'accusa è di revenge porn, stalking ed estorsione. Secondo la donna, Paradiso l'avrebbe ricattata per il video ma anche cercata spesso con dei messaggi, fino ad arrivare a presenziare ad alcune serate nelle quali lei era invitata.

Chi è Angelo Paradiso

Angelo Paradiso è un ex calciatore classe 1977. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, arrivò al Lecce nel 1999/2000, giocando appena tre partite. Veniva dal Napoli, poi andò al Cesena. In carriera ha giocato anche con Teramo, Ravenna, Lucchese, Pisa, Chieti e in Svizzera nel Bellinzona.