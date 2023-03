Amauri jr. al Lecce. L'annuncio di papà, ex attaccante di Palermo e Juventus

"La strada è ancora molto lunga, ma sono già tanto fiero di te @hugo.deoliveira11_ Ringraziamo @uslecce per l’opportunità. #Amauri #Lecce #hugodeOliveira". Con questo post sui social Amauri Carvalho de Oliveira, ex attaccante, fra le altre, di Palermo e Juventus, ha annunciato l'imminente ingaggio del figlio Hugo de Oliveira, classe 2006, da parte del Lecce. Classe 2006, nato a Roma, Amauri junior è un attaccante con esperienza in Francia che, come il padre nel 2012, è stato attenzionato da Pantaleo Corvino.