Storie maledette, dopo la puntata pioggia di dubbi in rete sulla condanna di Sabrina

"Sabrina, parlando con lei si resta soprattutto lacerati dall'ansia di crederle ma tormentati dal dubbio se sia giusto o sbagliato crederle. Porto con me questo tormento". Si è concluso con queste parole che pesano come un macigno il secondo appuntamento, in prima serata su Rai3, con Storie Maledette.Nella seconda delle due puntate dedicate al caso Scazzi il programma della Leosini ha intervistato Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano, che per la prima volta raccontano la loro verità su uno dei casi che maggiormente ha diviso e appassionato l'opinione pubblica: l'omicidio di Sarah. La prima parte del programma si era conclusa con il racconto del ritrovamento del cellulare di Sarah, nella seconda sono state raccontate le evoluzioni dell'indagini, le bugie, le accuse, le ritrattazioni e altri colpi di scena.“Con quel suo modo di esprimersi avventuroso, ruspante, monocorde, in “misserese”, suo padre ha rilasciato dichiarazioni talmente incoerenti tra loro da non rendere credibile nulla. Neppure quando ha detto la verità” dice la Leosini.“Questa vicenda si è articolata sin dall’inizio nel segno del paradosso. Da una parte suo padre che sostiene di avere la mani sporche di morte ma non viene creduto, dall’altra lei e sua madre che disperatamente vi dichiarate incolpevoli e non venite credute.Nel corso dell'intervista a Sabrina in tanti hanno affermato sul web di credere alla versione della giovane. Persino Selvaggia Lucarelli ha commentato: "La sentenza Scazzi grida vendetta". Emblematiche in merito le parole della conduttrice: "Porto con me questo tormento".