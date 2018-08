Taranta, la super-ospite Laura Pergolizzi prova insieme al maestro concertatore Andrea Mirò

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La super ospite de La Notte della Taranta Lp stamattina è arrivata in sala prove a Zollino per conoscere l’Orchestra Popolare e il maestro concertatore Andrea Mirò e per provare alcuni dei brani della tradizione salentina che sarà chiamata a reinterpretare. La cantautrice italoamericana, all’anagrafe Laura Pergolizzi, sul palco del Concertone di Melpignano, sabato canterà un brano di pizzica, un canto d’amore e «Lost on You», il brano con più di 100 milioni di visualizzazioni sul web e in vetta alle classifiche di mezzo mondo e riarrangiato dal maestro concertatore Mirò con i tamburelli salentini.