Continuano oggi, sotto i cieli stellati pugliesi, i grandi live estivi della musica italiana con un triplo attesissimo appuntamento. Alle 21.30 al Pala Live di Lecce sarà infatti di scena Sangiovanni per Oversound Music Festival; nella Marina di Ginosa, alle 21.30 all’Elephant Park in Contrada Pizzoferro, arriva Tommaso Paradiso per il Melodye Music Fest; a Ceglie Messapica, infine, in Piazza Plebiscito, il Ceglie Summer Festival ospita alle 21.30 Umberto Tozzi.

Cadere Volare Live 2022

Sangiovanni, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian da Vicenza, classe 2003, a distanza di un anno dal suo felice debutto ritorna a Lecce per una tappa del tour “Cadere Volare Live 2022”. La nuova popstar della musica italiana porta i suoi più celebri brani di musica pop e urban, tra i quali quelli contenuti nell’album “Cadere volare”, pubblicato da Sugar, «che declina - come è scritto nelle note - all’interno di dodici canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento». L’album contiene anche il singolo “scossa”, che fa parte della colonna sonora dell’ultima stagione della serie tv Netflix “Summertime”. Tre mesi fa è invece uscito “Mariposas” feat. Aitana, versione spagnola della hit triplo disco di platino “farfalle”, brano con cui l’artista ha partecipato alla 72ma edizione del Festival di Sanremo tra i Big.

Tommy Summer Tour 2022

Cantautore, autore e musicista romano, classe 1983, ex voce e frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso arriva a Ginosa per una nuova tappa del suo “Tommy Summer Tour 2022” con una scaletta che promette di far cantare a squarciagola dall’inizio alla fine, per festeggiare un’estate - la Stagione del Cancro e del Leone, come la chiama Tommaso - in cui i grandi concerti all’aperto sono tornati finalmente a essere protagonisti. Durante il concerto si alterneranno infatti tutti i singoli della sua carriera, i grandi successi che lo hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da “Completamente” (triplo platino) a “Riccione” (quadruplo platino), fino a “Ricordami” (disco di platino) e “Non avere paura”, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche; e ancora, fra gli altri, “Felicità puttana” (quadruplo platino), “Da Sola in the night” (disco di platino), “Promiscuità”, “Fine dell’Estate (disco d’oro), “Zero stare sereno” (disco di platino). E poi ci saranno i recenti “Tutte le notti” e “Magari no” (disco d’oro), fino all’ultimo singolo “Piove in discoteca”, scritto da Tommaso Paradiso, Dario Faini e Davide Petrella. A marzo Tommaso Paradiso aveva invece pubblicato l’album di debutto solista “Space Cowboy”, un disco dal sound analogico.

Gloria Forever

“Gloria Forever” è il tour che vede impegnato Umberto Tozzi per tutto il 2022. Nel corso dell’anno viene infatti celebrato l’incredibile catalogo di un artista che ha fatto la storia della musica italiana, vendendo oltre 80 milioni di copie ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo: dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire.

Stasera Tozzi sarà protagonista del Ceglie Summer Festival. Dopo l’uscita nel 2017 del nuovo disco “Quarant’anni che ‘Ti Amo’”, il cantautore torinese ha intrapreso il tour in tutta Italia completamente sold out che culminerà con il concerto-evento “40 Anni Che Ti Amo” all’Arena di Verona con molti ospiti sul palco tra cui Raf con cui ha deciso di tornare a collaborare e intraprendere un tour nei palazzetti dello sport e nei più importanti teatri italiani. Umberto Tozzi è stato super ospite al Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2021.