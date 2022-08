Tosca, Peppe Servillo, Rita Marcotulli e Salvatore Accardo: sono solo alcuni nomi del ricco parterre che animerà la ventiduesima edizione del Festival “I Concerti del Chiostro”, diretta da Luigi Fracasso, in programma dal 2 settembre al 2 ottobre nei comuni di Galatina, Soleto e Cutrofiano (in provincia di Lecce), con il patrocinio del Conservatorio “Tito Schipa” e in collaborazione con il Club Unesco.

Sette appuntamenti in musica

Sette appuntamenti all’insegna della trasversalità dei generi, il primo dei quali è quello con Tosca, una delle interpreti più eleganti, versatili e appassionate del panorama musicale e attoriale di questi ultimi trent’anni, che ritorna in Puglia con il suo “Morabeza d’estate” in scena il 2 settembre alle 21 a Soleto, in Largo Osanna.

Lo spettacolo, che prende il nome dall’ultimo suo album che viaggia nelle atmosfere di colore e di calore di un immaginario salotto sudamericano, si dipana con il filo conduttore di Massimo Venturiello sulle parole tratte dal “Canto alla durata” di Peter Handke. L’artista è affiancata da Giovanna Famulari al violoncello, pianoforte e voce, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e voce, Luca Scorziello alla batteria e percussioni, Fabia Salvucci alle percussioni e voce.

Il secondo appuntamento, il 4 settembre in Piazza Municipio a Cutrofiano in collaborazione con Li Ucci Festival, vedrà salire sul palco Alexian Group per un percorso musicale e canoro nella lingua romaní dei Rom italiani di antico insediamento.

La "regina" del jazz

Il primo concerto a Galatina, l’8 settembre presso l’ex Convento di Santa Chiara, vedrà protagonista Rita Marcotulli, la “regina” del jazz, pianista e compositrice che dagli esordi al fianco di un gigante come Billy Cobham ha collaborato con tutti i più grandi jazzisti internazionali. In programma le sue composizioni originali e improvvisate con un omaggio al cinema e ad autori popolari italiani. Nello stesso luogo, il 15 settembre, spazio al duo Pietro Doronzo al flauto e Francesco Monopoli al pianoforte con il concerto “Dall’Opera alla Danza”.

Il 20 settembre il Giardino dell’Opera Pia di Soleto ospiterà lo spettacolo “Il resto della settimana” con Peppe Servillo e il chitarrista Cristiano Califano. Il grande artista napoletano leggerà “La presa di Torino” di Maurizio de Giovanni accompagnato dalle note della chitarra.

Il 29 settembre si torna a Galatina, ma al Teatro Cavallino Bianco, con il grande violinista Salvatore Accardo che suonerà con il suo Quartetto formato da Laura Gorna al violino, Francesco Fiore alla viola e Cecilia Radic al violoncello. La chiusura della rassegna è prevista il 2 ottobre presso la Scuderia Palazzo Filomarini a Cutrofiano con il Pinturas Duo, formato da Roberto Ottaviano al sax e Nando di Modugno alla chitarra.

«La XXII edizione de “I Concerti del Chiostro” diventa Festival, viene riconosciuta dal Ministero della Cultura ed entra nel Fondo Unico per lo Spettacolo – sottolinea il direttore artistico Fracasso – aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento, rappresenta per noi un motivo di orgoglio e lo stimolo a fare sempre meglio».

I concerti di Tosca, Servillo e dell'Alexian Group sono a ingresso libero, gli altri quattro a pagamento. Prevendita su www.diyticket.it, info: 331.4591008, www.iconcertidelchiostro.it.