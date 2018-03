Alessandra Nicita in un film con Clayton Norcross e Flavio Bucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A quasi un anno di distanza dall’uscita del suo ultimo cd “Canzoni di nascosto”, la poliedrica artista salentina, bolognese d’adozione, Alessandra Nicita prenderà parte al film “Credo in un solo padre” del regista Luca Guardabascio, contro la violenza sulle donne.Tratto da una storia realmente accaduta, il film trae ispirazione dal libro “Senza far rumore” di Ferruccio Tuozzo.Alessandra Nicita sempre attenta a temi sociali importanti e di attualità, reciterà con un cast di attori internazionali come Clayton Norcross e Flavio Bucci. E durante le presentazioni del progetto programmate in Italia, la cantautrice aprirà i concerti di Francesco Baccini, autore della colonna sonora del film.