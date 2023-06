Victoria Beckham, la dieta: da 25 anni mangia sempre lo stesso piatto per cena. Ecco i segreti della sua linea

Victoria Beckham, la stilista moglie di David Beckham, a 49 anni sembra una 20enne. Merito di una dieta sana, tanto esercizio fisico, e una cura della pelle che le fa spendere 800 euro al mese. L'ex spice girl ha fatto notizia in diverse occasioni per la sua dieta, come l'anno scorso quando il marito David ha ammesso che "mangia solo pesce e verdure alla griglia", mentre l'amico Rio Ferdinand ha dichiarato di "non averla mai vista mangiare". Oltre alla dieta, ha rivelato nel 2011 che inizia la giornata spruzzandosi il viso con acqua ghiacciata prima di dare il via alla sua cura della pelle, mentre ha anche confermato ai fan di essere passata da una routine di allenamento cardio pesante all'allenamento della forza.