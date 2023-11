Covid, variante Eris dominante in Italia: sintomi, differenze con l'influenza, quali farmaci prendere. La guida

La variante Eris è in questo momento la "versione" del Covid predominante in Italia. Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, spiega all'Adnkronos Salute che EG.5 «porta una febbre alta, per due o tre giorni, che veramente assomiglia molto all'influenza con qualche dolore in più in alcuni soggetti. E quindi come tale va trattata».

