"Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me"...Mon Amour, la canzone di Annalisa è certamente uno dei tormentoni dell'estate 2023. Uscita già qualche tempo fa continua a girare in tutte le radio ed è inutile negare che una volta ascoltata resta nella testa per diverso tempo. D'altronde questo è l'obiettivo del tormentone.

Ma quali saranno le hit più ascoltate della prossima estate?

Scorri le schede per scoprilo.