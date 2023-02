Dal fallo di mano di Infantino al gol fantasma di Labriola: i 10 episodi per cui il Taranto protesta contro gli arbitri

Dieci episodi sul banco degli imputati: Taranto in silenzio stampa dopo la mancata convalida del gol di Labriola contro il Potenza (la palla era entrata, secondo quanto dimostrano le immagini ma l'arbitro l'ha giudicata fuori). La protesta di Eziolino Capuano è stata plateale, ma non è tutto qui. Il club rossoblù lamenta dieci torti arbitrali, dieci decisioni che non sono scese giù. Di seguito gli episodi.