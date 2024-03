La rivoluzione dell’identità digitale è partita. Il via libera all’It Wallet è arrivato in Consiglio dei ministri a fine febbraio. Il portafoglio digitale, tanto caro al sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti, sarà disponibile progressivamente, a partire dall’estate. Così carta d’identità, tessera sanitaria, carta della disabilità, patente di guida, passaporto e tessera elettorale diventeranno digitali e saranno disponibili per tutti i maggiorenni sull’app Io. Non si tratta solo di risparmiare carta e plastica dei documenti, evitando smarrimenti e furti, il portafoglio digitale permetterà anche di tagliare i tempi della burocrazia e rendere più facili servizi e riconoscimenti. Dall’acquisto di un farmaco al noleggio dell’auto, fino ai controlli di polizia, tutto in pochi click. Il Dipartimento per la trasformazione digitale, oggi guidato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti, ci lavora da oltre un anno e mezzo, attingendo ai circa 1,7 miliardi di fondi del Piano destinati alla digitalizzazione dei dati personali e della Pubblica amministrazione. Con l’obiettivo di facilitare la vita delle persone e rendere più efficiente il dialogo tra Pa e cittadini. E ora, dopo alcuni mesi di ritardo (si doveva partire a fine 2023), si è finalmente pronti a quella che viene rilanciata dall’esecutivo come una rivoluzione tech.