Sigarette, perché sono aumentati i prezzi? E di quanto? Ecco la tabella marca per marca. E possono salire ancora nel 2025

Perché sono aumentati i prezzi delle sigarette? La decisione nasce dal provvedimento voluto dalla Legge di Bilancio 2024, nella quale era previsto un aumento dei costi per tutti quei prodotti da inalazione, come sigarette, sigari e altro. Oggi 2 febbraio è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la tabella con l'aggiornamento dei prezzi delle sigarette. Come voluto dalla Manovra, sui pacchetti viene applicato un aumento di 10-12 centesimi: su mille sigarette, il prezzo passerà da 20,20 a 29,30. Ma dipenderà dalla marca dei prodotti.