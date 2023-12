Anche in Puglia arriva l'anticiclone di Natale, temperature su anche di 10 gradi. Le previsioni per le feste

Arriva l'anticiclone di Natale e le temperature salgono, ma attenzione alla nebbia. Saranno delle festività all'insegna del caldo e del bel tempo. Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3B Meteo, infatti, la settimana sarà caratterizzata da un clima tutt'altro che invernale, con temperature spesso sopra la media e al massimo qualche pioggia. Il motivo? L'arrivo dall'Atlantico di un super anticiclone sub tropicale, che porterà con sé una massa di aria calda oltre al sole e al bel tempo. Ma quanto durerà? Ecco le previsioni meteo in Puglia per i prossimi giorni.

