Premierato, il ddl in 5 articoli: cosa è, cosa cambia e come funziona la riforma del governo Meloni

Premierato, la riforma è stata approvata dal Consiglio dei ministri. Al cuore del disegno di legge illustrato in conferenza stampa l'elezione del Presidente del Consiglio a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Il testo, in cinque articoli, contiene una serie di altre norme tese ad tenere in equilibrio il sistema istituzionale italiano, dato che l'elezione diretta del premier decurta di poteri il Parlamento e il Presidente della Repubblica.