Patrizia Pellegrino: «Posai nuda per Playmen, mi costò il fidanzamento con il principe Alberto. Ho detto di no a Maradona, litigai con Nancy Brilli»

A metà degli anni ottanta Patrizia Pellegrino viveva vicino a Renzo Arbore e Massimo Troisi. Erano i suoi vicini di casa. Vivevano in allegria. Ma «Renzo - racconta al Corriere della Sera - non mi ha mai proposto di lavorare con lui, stava già con Mara Venier, magari temeva qualche gelosia. Con Massimo avevo più feeling perché era napoletano come me. Mi corteggiava, ma allora ero un pochino snob e tutta perfettina, mi chiamavano “Panna montata”». Ma Massimo era preso. «Mi invitò a cena un paio di volte, ci scappò un bacio e niente più, anche perché pensavo a un altro. Era già famosissimo, ma semplice, di cuore. E aveva una dote rara: sapeva ascoltare».